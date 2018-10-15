شيماء منصور: أسعى لإعادة الكرة النسائية لبؤرة الاهتمام حال نجاحي في انتخابات اتحاد الكرة

أكدت شيماء منصور المرشحة لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة على مقعد المرأة في الانتخابات التكميلية المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر، أنها ستعمل على إعادة الاهتمام بالكرة النسائية وتوسيع قاعدة ممارستها.



وقالت شيماء خلال تصريحات تليفزيونية: "أسعى للاهتمام بملف البراعم والناشئين بالإضافة إلى حل مشاكل أندية القسم الثالث".



وأضافت: "أكثف جولاتي بين أندية الصعيد وأندية الجمعية العمومية لعرض برنامجي الانتخابي والحصول على ثقتهم وأصواتهم في الانتخابات المقبلة".