ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

برلمانيون يؤكدون أهمية زيارة الرئيس السيسي الي روسيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا التي بدأها اليوم الاثنين ؛ تأتي في إطار مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.


وأشار رضوان - في تصريح له - إلى أهمية اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي والتي تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية فى مصر خصوصًا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه..قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد فرج عامر : إن مصر وروسيا تجمعهما علاقات هامة ومتنوعة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والسياحية إلى جانب قائمة طويلة من العلاقات فى مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة ، في بيان له ، أن العلاقات بين البلدين قائمة منذ عام 1943 (أي منذ نحو 74 عاما)حيث دشنت أول سفارة لمصر فى موسكو وسفارة للاتحاد السوفييتي في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية ؛ ومنذ ذلك التاريخ وأصبحتا شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.
وأردف عامر أن هناك علاقات اقتصادية بين الجانبين على عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى أهمها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية الذي تم توقيعه في 2015 باستثمارات روسية تصل إلى 25 مليار دولار، يضاف إلى ذلك مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات المهمة التي تجمعها بروسيا وتطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.. مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ترشيحاتنا

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

شاهد.. حريق بشقة خلف السفارة السعودية دون إصابات

عصابتان تستوليان على 2000 طن بترول خام ويبيعونه بـ 5 ملايين جنيه عقب تكريره..صور

دبلوماسي:العملية الشاملة بسيناء تؤكد تناغم أجهزة الدولة فى مكافحة الإرهاب..فيديو

واتساب يتيح تطبيقه مقابل رسوم مالية

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

علماء يكتشفون حلزونا عمره 99 مليون سنة منذ عصر الديناصورات .. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟