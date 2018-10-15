برلمانيون يؤكدون أهمية زيارة الرئيس السيسي الي روسيا

أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا التي بدأها اليوم الاثنين ؛ تأتي في إطار مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.





وأشار رضوان - في تصريح له - إلى أهمية اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي والتي تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية فى مصر خصوصًا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



ومن جانبه..قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد فرج عامر : إن مصر وروسيا تجمعهما علاقات هامة ومتنوعة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والسياحية إلى جانب قائمة طويلة من العلاقات فى مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة ، في بيان له ، أن العلاقات بين البلدين قائمة منذ عام 1943 (أي منذ نحو 74 عاما)حيث دشنت أول سفارة لمصر فى موسكو وسفارة للاتحاد السوفييتي في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية ؛ ومنذ ذلك التاريخ وأصبحتا شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.

وأردف عامر أن هناك علاقات اقتصادية بين الجانبين على عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى أهمها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية الذي تم توقيعه في 2015 باستثمارات روسية تصل إلى 25 مليار دولار، يضاف إلى ذلك مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.



وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات المهمة التي تجمعها بروسيا وتطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.. مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.



