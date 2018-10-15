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أخبار العالم

القضاء الإداري بالعراق يلغي قرار إعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:20 م
صدى البلد
أ ش أ
ألغى القضاء الإداري في العراق، اليوم الاثنين، القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بشأن إعفاء مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من جميع مناصبه.

وذكرت قناة "الإخبارية" العراقية، أن حكم القضاء الإداري يقضي بإعادة فياض لجميع مناصبه الحكومية.

وكان العبادي قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية ومن رئاسة الحشد الشعبي، نظرا لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشئون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية التي يتولاها.

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