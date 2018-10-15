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منوعات

شاهد.. سائق يعتدي على خادم يهودي في نيويورك.. ويردد: الله

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:42 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
احمد شريف
ادعى رجل يهودي بعمر 62 عامًا، إنه مهاجمه ظل يصيح الله مرارًا وتكرارًا أثناء ضربه في وسط الطريق في مدينة نيويورك صباح الأحد الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان ليبا شوارتز في طريقه إلى المعبد اليهودي عندما ضربه سائق سيارة يدعى فاروق أفضال ، 37 عامًا ، حتى جاء حاخام آخر لإنقاذه.

وكان تم تصوير الحادثة في حي بورو بارك عبر كاميرا مراقبة ، حيث ظهر عامل المعبد يتلقى ضربات من قبل سائق العربة تاركًا إياه بجروح بوجهه ورأسه.


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