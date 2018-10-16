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أخبار البلد

رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء: تركيب 220 ألف عداد مسبق الدفع

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
عداد مسبق الدفع
عداد مسبق الدفع
وفاء نور الدين
قال المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تركيب 220 ألف عداد مسبق الدفع، مؤكدا توافر العدادات المطلوبة للمشتركين الجدد.

وأضاف "شمعة" أن العدادات مسبوقة الدفع ساهمت خلال الفترة الماضية فى رفع نسب تحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لمبنى تحكم سوهاج بنسبة 80% لخدمة أهالي المدينة، وإنشاء مبنى هندسة كهرباء مدينة ناصر الجديدة وذلك بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.

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