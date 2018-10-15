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أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
حسن محرم
كشف فيلم وثائقي عن أن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حاولت اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الفلبين العام الماضي، لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، لكن الاستخبارات الرئاسية الأمريكية أحبطت هذا المخطط.

ووفقا للفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة "ناشيونال جيوجرافيك" أن مستوى التهديد في مانيلا، عاصمة الفلبين رفع إلى درجة الخطر، بعد تهديدات أطلقها عناصر داعش لمحاولة اغتيال ترامب.

وظهر في الفيلم الوثائقي مقاطع فيديو نشرها التنظيم الإرهابي، تحرض "ذئابه المنفردة"، لعلى انتظار الرئيس الأمريكية واغتياله خلال زيارته إلى الفلبين، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الروسية.

وتمكنت الاستخبارات الأمريكية من اكتشاف ذلك عبر تغريدة كانت منشورة على تويتر وتضم صورة لـ لي هارفي أوزوالد، المتهم باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي، وكتب فوقها تعليق:" سأكون في مانيلا في نفس موعد ترامب، وسأخذ واحدا لأجل فتيان الفريق".

واكتشفت الاستخبارات أن صاحب الحساب هو مواطن فلبيني يقيم على بعد بضعة أمتار من الفندق المخصص لنزل ترامب.

وتتبعت الاستخبارات الأمريكية المشتبه به بالتعاون مع الشرطة الفلبينية، وقاموا باعتقاله في حديقة عامة بالقرب من الفندق.

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