حريق المنوفية.. النيران استمرت 8 ساعات والتهمت مخزنا كاملا لإطارات السيارات .. 12 ساعة للتبريد وإخلاء عمارات سكنية .. والحصيلة 19 مصابا

ليلة مظلمة عاشها أبناء شبين الكوم بعد حريق هائل التهم مخزن إطارات سيارات

إخلاء العمارات وقطع الكهرباء قبل حدوث كارثة محققة وحصر ألسنة النيران داخل المخزن

استمرار عمليات التبريد وحصر الخسائر ورفع التلفيات 12 ساعة

19 مصابا والأدخنة تغطي المدينة وسط رعب المواطنين





" دخان متصاعد، ألسنة الحريق تلتهم مخزنا كاملا لاطارات السيارات، خسائر كبيرة، إخلاء عمارات سكنية " .. كان هذا هو الحال في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في ليلة قاسية، عاشها الأهالي والمسئولون عقب اشتعال النيران في مخزن للكاوتش "إطارات السيارات" بشارع المصنع بمدينة شبين الكوم.هرعت سيارات المطافي، وتم استدعاء كافة رجال الحماية المدنية والإسعاف وسيارات الشرطة للسيطرة على الحريق، وحصر السنة النيران داخل المخزن قبل امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.بدأ الحريق في الخامسة من مساء يوم الأحد، عندما تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن اطارات سيارات "كاوتش" بالقرب من مصنع الغزل بمدينة شبين الكوم بالحي الغربي.وتم الدفع بـ 10 سيارات مطافئ لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث نشبت أدخنة كثيرة نتيجة احتراق إطارات السيارات وسط حالة من الذعر بين المواطنين.وأعلن المهندس حسن البيلي وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية، أنه تم قطع الكهرباء عن منطقة البشاير بالحى الغربي بمدينة شبين الكوم عقب اندلاع حريق هائل بمخزن لإطارات السيارات.وأضاف أن قطع الكهرباء جاء كإجراء تأميني عقب تصاعد ألسنة اللهب حتى يتم السيطرة على الحريق من قبل قوات المطافئ، موضحا أنه يتابع الأمر تحسبا لأي تطورات قد تحدث.وقال اللواء سمير أبو زامل لصدى البلد، أن المحاولات كانت مكثفة لمنع امتداد الحريق إلى جانب العمارات السكنية، والتى تم إخلاؤها خوفا من امتداد الحريق وتعرض المواطنين للخطر، ويتم حصر ألسنة اللهب داخل المخزن، موضحا أن الإطفاء أخذ ساعات كثيرة بسبب الاشتعال السريع لإطارات السيارات.وأضاف أن مخزن الكاوتش احترق بالكامل وغطت الأدخنة سماء المدينة وسط تواجد أمني مكثف وفرض حالة الطوارئ بالمحافظة لمحاولة السيطرة على الحريق.وأشار الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية إلى أنه تمت الاستعانة بسيارات من شركة المياه والصرف الصحي إلى جانب سيارات المطافي لمحاولة السيطرة على حريق مخزن إطارات السيارات " الكاوتش " بمدينة شبين الكوم، مؤكدا أن جميع قيادات المحافظة انتقلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، ولكن كميات الإطارات كبيرة وتساعد على الاشتعال، موضحا أن الجهود مكثفة للسيطرة على الحريق.ونفى مختار امتداد الحريق إلى خارج المخزن والكتلة السكنية واقتصار الحريق فقط على مخزن الكاوتش، وسط تصاعد كبير للأدخنة.فيما أرسلت محافظة الغربية سيارتين مطافي ومحافظة القليوبية سيارة مطافي للمساعدة فى إخماد الحريق الذى نشب على مساحة 1900 والتهم المخزن بالكامل.وقال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف، وتم نقل 19 مصابا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج.وأعلن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من إخماد حريق مخزن الإطارات بشارع مصنع الغزل بمدينة شبين الكوم بشكل نهائي .وأكد محافظ المنوفية، أنه تم الإنتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد وإخماد الحريق نهائيا بمخزن الإطارات ، مشيرا إلي أنه جار الآن حصر الخسائر التي تعرض لها المخزن بعد الحريق الذي نشب به من قبل الجهات المعنية.ووجه المحافظ بسرعة رفع تلفيات الحريق من خلال الدفع بمعدات النظافة لإزالة الآثار الناجمة عن الحريق ، مشيرا إلى استمرار التحقيقات من خلال الجهات المختصة للوقوف علي أسباب وملابسات الحريق.وأضاف العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، استمرار عمليات التبريد بمخزن الكاوتش المحترق بمدينة شبين الكوم لفترة امتدت أكثر من 12 ساعة.وأكد "جلال" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عمليات التبريد تستهدف إخلاء المخزن المقام على مساحة 1900 متر، حتى لا يكون هناك إطارات مشتعلة، موضحًا استمرار عمليات التبريد حتى يتم إخلاء المخزن.