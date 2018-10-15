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حوادث

النائب العام يستعرض في فيينا الجهود المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:10 م
المستشار نبيل أحمد
المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام
محمد عبدالله
أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكلفين لها الخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين برًا وبحرًا وجوًا.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا)، والذي يشارك فيه النائب العام على رأس وفد مصري رفيع المستوى.

وشدد النائب العام، على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ومنها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب.

واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل و تدريب الشباب ، و توفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة.

كما تناول النائب العامأهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة و رادعة لها و دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية و إجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.

يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوي ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها للإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.
النائب العام يستعرض في فيينا الجهود المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة
النائب العام يستعرض في فيينا الجهود المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة
النائب العام يستعرض في فيينا الجهود المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة
النائب العام يستعرض في فيينا الجهود المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة

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