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برلمان

برلمانى: أصحاب البيزنس يريدون هدم النظام الجديد للتعليم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:34 م
طارق شوقى وزير التربية
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
فريدة محمد
أعلن النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تأييده لتصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، التى اكد فيها إن موضوع إلغاء المستوى الرفيع فى المدارس تم شرحه أكثر من مرة، متمنيًا إغلاق باب الحديث فى هذا الأمر مرة أخرى خصوصا أن مهاجمى إلغاء المستوى الرفيع أصحاب مصالح خاصة لتأثيره على البيزنس الخاص بهم.

وقال " ابو جاد " فى بيان له اصدره اليوم، انه يجب دعم توجه الدكتور طارق شوقى الذي اكد أن الوزارة لديها اهتمام كبير باللغات وتحاول تقديم خدمة أفضل للتعليم المصرى وان العاملين على هذا الأمر خبراء فى اللغويات والمناهج، وبالتالى "لازم ندى العيش لخبازه".

وأكد أن الغاء المستوى الرفيع سيطبق على السنوات الثلاثة الأولى من التعليم فقط، وليس كل مراحل التعليم المصرى، لأنه اعتبارا من الصف الثانى الابتدائى وحتى الثانوية العامة سيكون الطلاب لديهم ما هو أفضل من المستوى الرفيع، لافتا إلى أن مصطلح "المستوى الرفيع" ينتمى إلى قاموس قديم، ولا ينبغى الالتفات إليه، لأن النظام التعليمى الجديد له فلسفة متكاملة للنهوض بالتعليم ومستوى الطلاب الذهنى.

وأشاد النائب حسين أبو جاد بما تم من تسهيلات مع المدارس التجريبية والخاصة لغات، لصعوبة مستوى الإنجليزى فى الباقة الجديدة، حيث سيكون هناك الباقة المحورية التى تستهلك 70% من الوقت باللغة الإنجليزية من "كى جى 1"، بالإضافة إلى كتاب "كونكت" لتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائى.

وأضاف أنه تسهيلًا أيضا على المواطنين خلال الانتقال من النظام القديم للجديد، تم تجهيز كتاب "كونكت بلس" سيطرح فى المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، لتعويض الشعور بتواجد مستوى أعلى من اللغة أو المستوى الرفيع وان المستوى الرفيع فى الماضى كان يتم شراؤه من ناشرين خارج الوزارة، ولذلك تطبيقا لفلسفة النظام الجديد تم طباعة وتجهيز كتاب المستوى الرفيع الجديد "كونكت بلس"، والذى تسبب فى أزمة للناشرين أصحاب بيزنس "المستوى الرفيع" سابقًا.

وطالب ابو جاد الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية مساندة جهود الدكتور طارق شوقى فى اصلاح وعلاج مشكلات وازمات التعليم قبل الجامعى والتى تعود إلى أكثر من 50 عاما وهو ما يدعم سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحلم بأحداث ثورة تصحيح فى مسيرة التعليم والصحة فى مصر.

وقال إن استراتيجية تطوير التعليم والنظام الجديد للتعليم فى مصر تم عرضها على الرئيس السيسى والشعب المصرى وهى تحظى بتاييد ودعم كبيرين من القيادة السياسية والشعب المصرى ولكن اصحاب المصالح الخاصة يريدون هدم المعبد التعليمى فى مصر لتحقيق مآربهم الخاصة.

وأضاف "أبو جاد" أنه لولا قوة وصلابة الدكتور طارق شوقى ويقينه التام من حرص الرئيس السيسى على مساندته ودعمه لكان قد تقدم باستقالته من عدة شهور بعد الانتقادات الحادة من اصحاب المصالح الخاصة والضمائر الخربة والفاسدين حيث وصلت حدة انتقاداتهم للتجريح والتشكيك والاتهامات الباطلة فى شخصية الدكتور طارق شوقى والتى ليس لها اى اساس من الصحة.

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