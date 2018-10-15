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ديني

أمين الفتوى: الأنثى تأخذ حقها في الميراث أولا قبل الذكر.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إننا لا نريد الاعتراض على رزق الله في الإنجاب فلا نقول الولد أفضل من البنت أو العكس، بل كل ما يرزق الله به الإنسان خير.

وأضاف "عاشور"، في لقائه على فضائية "الناس"، أن نصيب الذكر فى الميراث يقاس على نصيب الأنثى، وهذا يعني أن نصيب الأنثى هو الأصل الموجود أولا، ثم يقاس الذكر على نصيبها، منوهًا بأن توزيع التركة يكون بإعطاء حق الأنثى أولا لأنها المعلوم والمستقر عليه أولا.

وأشار إلى أن هذه القضية مثل قضية الخمر فهى التى تسكر والمعروف عنها ذلك وما يستحدث في مجتمعنا ونتحير في أمره نقيسه على الخمر فإن أسكر فهو حرام، وإن لم يسكر فليس حرامًا.

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