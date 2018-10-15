صابر الرباعي: أتمنى كل الخير لبلدي تونس

حرص النجم صابر الرباعي على تهنئة الشعب التونسي بعيد الجلاء، وغرد منذ قليل من خلال حسابه الخاص على تويتر قائلًا: "اليوم ذكرى عيد الجلاء لبلدي الغالي ‎تونس.. أتمنى كل الخير لبلدي وشعبها والرحمة لشهدائنا الأبرار.. تحيا تونس".



يُذكر أن صابر الرباعي، يستعد خلال الفترة الحالية لتسجيل أغاني ألبومه المُقبل، وكان آخر ألبومات هو ألبوم "أجمل مختصر" من الذي طرحه عام 2014.

