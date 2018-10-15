اتحاد الصناعات: استمرار الدعم العيني خراب على مصر وشعبها.. فيديو

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن أنبوبة البوتاجاز مدعمة بـ111 جنيها أي 37 مليار جنيه في العام، أما السولار فتدعمه الدولة بـ63 مليار جنيه وهو رقم كبير تتحمله موازنة الدولة، والبنزين مدعوم بـ18 مليار جنيه سنويا.



وأضاف خلال لقائه بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أنه عندما تم إقرار الدعم العيني كان تعداد مصر 30 مليون مواطن، أما الآن ومع الزيادة السكانية فقد أصبح الدعم خراب على مصر وشعبها، مطالبا بضرورة الاتجاه إلى الدعم المادي حتى يصل الدعم لمستحقيه وبالتالي يكون هناك ترشيد في الاستهلاك.



وأشار إلى أنه يمكن استغلال أموال الدعم في تطوير الصحة والتعليم وحتى يشعر المواطنين بتحسن الخدمات، مؤكدا أن اكتشافات البترول ستعود بالخير على مصر، مع ضرورة التوقف عن استخدام المازوت لما فيه من أضرار واستبداله بالغاز الطبيعي.