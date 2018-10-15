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منوعات

تركيا تعتقل نجم يوتيوب بسبب فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
نهى حمدي
تسبب مقطع فيديو لأحد مشاهير الـ"يوتيوب" في تركيا، بدخوله السجن، وذلك لقيامه بدفع المال إلى الأولاد في الشارع كي يقبلوا بعضهم البعض.

وظهر في مقطع الفيديو الشاب العشريني الشهير وهو يقف في الشارع بمدينة أزمير، ويمنح الأولاد المراهقين أموالًا مقابل تقبيل بعضهم البعض، بحسب صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية.

وألقت السلطات التركية القبض على الشاب الشهير من منزله، ووجهت إليه اتهامات نشر الفاحشة، وربما يواجه أيضًا تهمة أخرى وهي الإساءة الجنسية للقاصرين .

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