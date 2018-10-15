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أخبار العالم

إيران تنفي وجود تهديد بتفجير انتحاري في سفارتها بأنقرة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
أ ش أ
نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقارير التي تشير إلى وجود تهديد بتفجير انتحاري يستهدف سفارتها في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الإثنين/ ، إن وزارة الخارجية الإيرانية نفت وجود تهديد أمني يستهدف سفارتها، كما نفت صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنه تم إخلاء مبنى السفارة.

كانت إحدى الصحف التركية قد أفادت بأن السلطات علمت بوجود مخطط لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المبنى، وتفتيش السيارات التي تتواجد في محيط السفارة، وإغلاق الطريق المؤدي لها أمام حركة المرور.


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