ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن: السيسي نجح بسياساته فيما لا تستطيع الحروب تحقيقه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الـ 4 سنوات الأخيرة شهدت تطورا غير مسبوق في تاريخ التقارب بين الدولتين وأصبحت روسيا من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر.

وأكد رشاد، في بيان له اليوم الإثنين، ان سياسة التوازن التى انتهجتها مصر في علاقاتها مع المعسكرات الغربية والإقليمية جعلت منها وجهة يسعى إليها الجميع لعمل شراكات استراتيجية وتنموية والعمل معا لما فيه المصالح المشتركة.

وأضاف أن السيسي نجح بسياساته وحنكته فيما لا تستطيع الحروب على تحقيقه وبرهن على أن مشروع مصر الوطني الذي يستهدف خلق مجتمعات تنعم بالسلم والأمان ويحفظ للشعوب حقوقها في العيش بحياة كريمة حتما سيتحقق.

وأوضح أن هذه الزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الدولة وستجذب الكثير من الاستثمارات الروسية وسيكون لها مردود على الأزمات العالقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص الأزمة السورية، لافتا إلى ان ملف الطاقة وعودة السياحة سيكونان من أهم الملفات على مائدة اللقاء.

وأشار إلى أن تخلي مصر عن سياسة الحليف الواحد وبناء تحالفات جديدة تقوم على الندية والتعاون البناء المشترك أمر يحسب للرئيس، مؤكدا أن كل هذه العوامل جعلت لمصر صوتها المسموع ورؤيتها الثاقبة حول مختلف القضايا.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهل اليوم زيارته الرسمية لدولة روسيا والتي تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وعددا من المسؤولين لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ترشيحاتنا

ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

فريق التحقيق السعودي التركي يبدأ مهمته في اسطنبول بشأن خاشقجي

ماذا قدم لاعبو شمال أفريقيا للأهلي والزمالك ليتمسك القطبان بقرار معاملتهم كمصريين

زوجة تشكو: اكتشفت أن زوجي نصاب فهل أطلب الطلاق؟.. وعلي جمعة يرد

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

شاهد..نساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

واتساب يتيح تطبيقه مقابل رسوم مالية

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

الشرطة الألمانية عن اختطاف رهينة في كولونيا: الوضع مربك

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟