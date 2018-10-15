مستقبل وطن: السيسي نجح بسياساته فيما لا تستطيع الحروب تحقيقه

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الـ 4 سنوات الأخيرة شهدت تطورا غير مسبوق في تاريخ التقارب بين الدولتين وأصبحت روسيا من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر.



وأكد رشاد، في بيان له اليوم الإثنين، ان سياسة التوازن التى انتهجتها مصر في علاقاتها مع المعسكرات الغربية والإقليمية جعلت منها وجهة يسعى إليها الجميع لعمل شراكات استراتيجية وتنموية والعمل معا لما فيه المصالح المشتركة.



وأضاف أن السيسي نجح بسياساته وحنكته فيما لا تستطيع الحروب على تحقيقه وبرهن على أن مشروع مصر الوطني الذي يستهدف خلق مجتمعات تنعم بالسلم والأمان ويحفظ للشعوب حقوقها في العيش بحياة كريمة حتما سيتحقق.



وأوضح أن هذه الزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الدولة وستجذب الكثير من الاستثمارات الروسية وسيكون لها مردود على الأزمات العالقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص الأزمة السورية، لافتا إلى ان ملف الطاقة وعودة السياحة سيكونان من أهم الملفات على مائدة اللقاء.



وأشار إلى أن تخلي مصر عن سياسة الحليف الواحد وبناء تحالفات جديدة تقوم على الندية والتعاون البناء المشترك أمر يحسب للرئيس، مؤكدا أن كل هذه العوامل جعلت لمصر صوتها المسموع ورؤيتها الثاقبة حول مختلف القضايا.



ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهل اليوم زيارته الرسمية لدولة روسيا والتي تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وعددا من المسؤولين لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.