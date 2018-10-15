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برلمان

برلماني: تحلية مياه البحر من أهم الموارد المائية البديلة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:29 م
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
فريدة محمد
تقدم طارق متولي نائب محافظة السويس بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان حول الاهتمام بملف تحلية مياه البحر كمورد أساسي للموارد المائية البديلة للتصدي لتحديات المياه بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة علي تلبية احتياجاتها الخاصة.

وقال متولي إن تحلية مياه البحر تمثل خطوة للحصول علي مياه شرب آمنة و تحسين طرق ادارة الموارد المائية والطبيعية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه كما أن الفنادق والمنتجعات والشركات سوف تستفيد من هذه الخطوة التي اعتبرها أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أنه نظرا لأن تكلفة هذه المحطات مرتفعة، فدائما نضع أبعادا استراتيجية حين يتم عرض الموضوع، حتى لا تكون تكلفة المياه مرتفعة على المواطن، فتكون هذه المشروعات دائما فى مناطق ساحلية يغلب عليه الطابع السياحى أو الصناعى أكثر من طابع المدينة.

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