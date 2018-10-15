جامعة طنطا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بكلية الأسنان

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، اليوم "الاثنين"، بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب البرنامج الماليزي والبالغ عددهم 50 طالبًا وطالبةً، بمشاركة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صلاح المعداوي نقيب أطباء الأسنان بالغربية، وأحمد بحيري نواوي ممثل السفير الماليزي، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.



وهنأ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الطلاب الماليزيين بتخرجهم من كلية طب الأسنان، مؤكدًا أهمية استمرارهم في اكتساب العلم وتزويد معرفتهم العلمية للوصول إلى مستوى متميز خلال ممارستهم لمهنة طب الأسنان، مطالبًا إياهم باستمرار التواصل مع أساتذتهم في جامعة طنطا للاستزادة من خبراتهم.



شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الماليزيين والتقاط بعض الصور التذكارية معهم.