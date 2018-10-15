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تعليم

مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
قســم التعليــــم
شاركت المهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، في فعاليات احتفال مدرسة النور للمكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء "يوم الكفيف".

كما شهدت مرتجي طابور الصباح بمدرسة النور للمكفوفين ، وتضمن البرنامج الإذاعى التعريف بالعصا البيضاء ودلالتها تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة ، وفي نهاية الاحتفال ، تم تكريم بعض العاملين المتميزين بالمدرسة.

جدير بالذكر أنه ، يقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم 15 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ، و نشر الوعي بحقوق المكفوفين.
مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور
مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور
مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور
مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور

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