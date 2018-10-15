مدير تعليم شمال سيناء تشهد احتفال يوم الكفيف بمدرسة النور.. صور

شاركت المهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، في فعاليات احتفال مدرسة النور للمكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء "يوم الكفيف".



كما شهدت مرتجي طابور الصباح بمدرسة النور للمكفوفين ، وتضمن البرنامج الإذاعى التعريف بالعصا البيضاء ودلالتها تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة ، وفي نهاية الاحتفال ، تم تكريم بعض العاملين المتميزين بالمدرسة.



جدير بالذكر أنه ، يقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم 15 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ، و نشر الوعي بحقوق المكفوفين.