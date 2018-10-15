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فن

الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة للاسبوع السابع

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع السابع على التوالى.

واقتربت نسبة مشاهدة الحلقة الـ15 من المسلسل، من تحقيق ما يزيد على 700 الف مشاهدة فى خلال 24 ساعة، حيث احتلت 16 فى القائمة التى تضمن 50 مركزا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتين العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط.

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