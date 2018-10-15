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محافظات

محافظ المنوفية يجري اختبارات الوظائف القيادية في إدارتي تلا والباجور التعليمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:36 م
اختبارات الوظائف
اختبارات الوظائف القيادية لمديري إدارة تلا والباجور التعليمي
مروة فاضل
ترأس اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريات التنظيم والإدارة والتربية والتعليم والزراعة ومدير شئون العاملين بالمحافظة وذلك لإجراء الإختبارات لشغل وظيفة مدير عام إدارة تلا التعليمية ومدير عام إدارة إدارة الباجور التعليمية.

وتقدم 7 لشغل وظيفة مدير عام إدارة تلا التعليمية و17 إدارة الباجور التعليمية، وتم إجراء الإختبارات لهم وذلك لإختيار الأفضل منهم في ضوء الشروط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف القيادية وسيتم الإعلان عن النتيجة حين إنتهاء اللجنة من أعمالها وإعتماد المحافظ لمحضر اللجنة.

جدير بالذكر أن اختيار المرشح سيتم طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفى الإنجازات المقدمة، القدرة على القيادة واتخاذ القرار، المظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة الإخلاص في العمل ووضع رؤية حول كيفية النهوض بالعملية التعليمية التربوية وتعميمها على الإدارات التعليمية باعتبار أن العلم هو أساس النهوض بالبلاد وتقدمها.

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