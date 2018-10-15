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ثقافة

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي

زار منذ قليل رئيس جمهورية تتارستان و الوفد المرافق له المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير الاثار حيث اصطحبه في جولة حول القاعات المختلفة بالمتحف.

وتفقد رئيس تتارستان أهم القطع المعروضة بالمتحف بداية من حجر رشيد مرورا بالقطع الهامة من عصر الدولة القديمة و حتي الدولة الحديثة بالإضافة الي قاعة المومياوات الملكية و قاعة الملك توت عنخ آمون.

و حرص رئيس جمهورية تتاريستان قبل مغادرة المتحف علي تدوين كلمة في دفتر كبار الزوار ، كما أهدي د. العناني رئيس جمهورية تتارستان مستنسخ من طبق عليه زخارف نباتية.
 
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور
رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

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