درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو

قالت الفنانة درة، إنها بالرغم من قيامها ببعض الأدوار الكوميدية في عدد من الأفلام السينمائية مثل تصبح على خير وعنتر إبن إبن إبن شداد، إلا أنها تفاجأت بترشيحها لجائزة أفضل فنانة كوميدية.



وأشارت درة خلال لقائها الخاص عبر فضائية "dmc"، إلى أنها ليست فنانة كوميدية بالأساس ولكنها سعيدة بالتنوع الدرامي الذي تقوم به.



وتابعت درة أنها استمتعت بدورها في فيلم عنتر إبن إبن إبن شداد، مع الفنان محمد هنيدي، حيث أنه تجربة جديدة عليها.



