الوفد: زيارة السيسي إلى روسيا حلقة من سلسلة نجاحات دبلوماسية

وصف الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفــد، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا بأنها حلقة جديدة وجيدة من حلقات مثمرة للدبلوماسية الرئاسية التي أنتهجها الرئيس "السيسي" بعد 30 يونيو، لأنه لم يحصر علاقات مصر الخارجية في دائرة الولايات المتحدة والغرب الأوربي كما كان في السابق، ولكنه أرسي علاقات دبلوماسية جيدة مع دول العالم شرقًا وغربًا.. شمالًا وجنوبًا، تقوم علي الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.



وأشار "الهضيبي" فى بيان صحفى له، إلي ان علاقـات مصر وروسـيا الممتدة منذ منتصف القرن الماضي علاقات وطيدة، حيث كانت روسيا تستورد من مصر الجلود والبطاطس والفوسفات، وكانت تمد مصر بالسلاح والخبراء الفنيين، وبالإضافة إلي تدعيم مصر في مشروعاتها القومية الكبري مثل بنــاء السـد العالي ومصانع الحديد والصلب ونجع حماد للألومنيوم.



وأكد أن العلاقات الحالية في منتهي القوة حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 6 مليار دولار في العام الماضي، وأن روسيا ستمد مصر بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال إستخراج الكهرباء من الطاقة النوويــة.