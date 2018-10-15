ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الوفد: زيارة السيسي إلى روسيا حلقة من سلسلة نجاحات دبلوماسية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:32 م
حزب الوفد
حزب الوفد
كتب: معتز الخصوصى
وصف الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفــد، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا بأنها حلقة جديدة وجيدة من حلقات مثمرة للدبلوماسية الرئاسية التي أنتهجها الرئيس "السيسي" بعد 30 يونيو، لأنه لم يحصر علاقات مصر الخارجية في دائرة الولايات المتحدة والغرب الأوربي كما كان في السابق، ولكنه أرسي علاقات دبلوماسية جيدة مع دول العالم شرقًا وغربًا.. شمالًا وجنوبًا، تقوم علي الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وأشار "الهضيبي" فى بيان صحفى له، إلي ان علاقـات مصر وروسـيا الممتدة منذ منتصف القرن الماضي علاقات وطيدة، حيث كانت روسيا تستورد من مصر الجلود والبطاطس والفوسفات، وكانت تمد مصر بالسلاح والخبراء الفنيين، وبالإضافة إلي تدعيم مصر في مشروعاتها القومية الكبري مثل بنــاء السـد العالي ومصانع الحديد والصلب ونجع حماد للألومنيوم.

وأكد أن العلاقات الحالية في منتهي القوة حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 6 مليار دولار في العام الماضي، وأن روسيا ستمد مصر بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال إستخراج الكهرباء من الطاقة النوويــة.

ترشيحاتنا

دبلوماسي:العملية الشاملة بسيناء تؤكد تناغم أجهزة الدولة فى مكافحة الإرهاب..فيديو

أول تعليق إيراني على اختفاء جمال خاشقجي في تركيا

شيرين تحصد 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بأغنية نساي

عصابتان تستوليان على 2000 طن بترول خام ويبيعونه بـ 5 ملايين جنيه عقب تكريره..صور

قرار جديد من محمد صلاح تجاه إصابته فى مباراة مصر وسوازيلاند

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

شاهد .. حيوان يشبه الإنسان بشواطئ كاليفورنيا

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

ترامب: كنا أغبياء لسنوات ولا أحد يعاملنا أسوأ من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟