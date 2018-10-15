مرسيدس بنز العلامة التجارية الأعلى قيمة للسيارات الفاخرة على مستوى العالم

تمكنت مرسيدس-بنز من زيادة قيمة علامتها التجارية العالمية، لتؤكد مرة أخرى أنها العلامة التجارية الأعلى قيمة للسيارات الفاخرة على مستوى العالم، فخلال الترتيب العالمي الأخير لأفضل العلامات التجارية لعام 2018 Best Global Brands 2018 والذي تعده انتربراند، شركة الاستشارات الأمريكية الشهيرة، كل عام، تمكنت علامة مرسيدس-بنز التجارية من صعود عدد من المراكز لتصبح ضمن أهم 10 علامات تجارية في العالم وأعلاها قيمة، جاءت مرسيدس-بنز في المركز الثامن، حيث تُعد العلامة التجارية الأوروبية الوحيدة التي تأتي ضمن العشرة الكبار عالميًا.



وتعليقًا على هذا الانجاز الهام، تقول بريتا زيجر-عضو مجلس إدارة دايملر AG والمسئولة عن التسويق والمبيعات: "لقد تمكنت مرسيدس-بنز مرة أخرى من تأكيد مكانتها العالمية كأفضل علامة تجارية للسيارات الفاخرة على مستوى العالم. إننا سعداء للغاية بالترحاب الكبير الذي استقبل به الجمهور السيارات EQC الكهربائية بالكامل، وكذلك تفاعلهم الكبير مع حملاتنا التسويقية الجريئة مثل حملة Grow Up، خاصة مع اهتمامنا بـوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا بالإضافة لصيغ الحوار التفاعلية الجديدة مع الجمهور مثل me Convention ".



إنّ نقاط القوة التي تتميز بها علامة مرسيدس-بنز التجارية تعتمد بشكل رئيسي على تقاليدها العريقة وقدرتها المتواصلة على ابتكار كل ما هو جديد في عالم السيارات الفاخرة، مع الالتزام بأرقى المبادئ وأفضل الممارسات التي وضع أساسها الآباء المؤسسون للشركة، بحيث لا تقبل الشركة سوى الأفضل دائمًا. فبداية من اختراع السيارة وحتى أصبحت الشركة أكبر منتج للسيارات الفاخرة وأهم شركة في تقديم حلول الانتقالات في العالم، تتطلع مرسيدس-بنز دائمًا لابتكار وتقديم أفضل الحلول التي تلبي احتياجات البشر للانتقالات في كل مكان.