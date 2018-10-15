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برلمان

برلماني يطالب بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية لضمان حقوق الفلاح

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:29 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة محمد
تقدّم خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، حول الخطوات المتخذة لتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، والذي من شأنه حماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزٍ.

وأوضح مشهور في بيان له، أنه من أهم قوانين الزراعة، حيث يضمن حياة مستقرة للفلاح، ويصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءً على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما يضمن حصوله على السعر العادل لمنتجاته، بالاضافة إلى المساعدة في وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.

وأكد النائب على أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزي من المحصول|، مطالبًا قطاع الارشاد الزراعي بتعريف المزارعين بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها.

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