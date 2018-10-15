برلمانى: قانون المرور الجديد يعيد الانضباط للشارع ويحد من الحوادث

قال محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد سيساعد بشكل كبير في إعادة الانضباط المرورى بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ولكن ذلك يتوقف على سرعة الدولة في إنجاز متطلبات تنفيذ القانون بتوفير الآليات اللازمة لتفعيله.



أوضح زين الدين الدين ان القانون الجديد لصالح المواطن ويدعم رجال المرور في حفظ أمن وسلامة المواطنين من حوادث الطرق ومنع أي مظاهر للخروج على القانون، كما سيساهم في خفض نسب الاحتباس الحراري وتقليل الوقود المستهلك.



وطالب النائب بضرورة الانجاز في توفير كافة المعدات الحديثة للوقاية من حوادث الطرق، وتسهيل تنفيذ القانون الجديد، من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن السرعة في تنفيذ هذه الإجراءات ينعكس على الموازنة العامة للدولة بالإيجاب.

