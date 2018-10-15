نجم دفاع ليفربول يوضح سبب تراجع مستوى محمد صلاح

فسر الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، سبب تراجع مستوي النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، منذ انطلاق الموسم الجديد.



وقال لوفرين في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: "محمد صلاح سيستعيد مستواه المعهود فور تخلصه من الإرهاق الذي يعاني منه، نتيجة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الماضية".



وأضاف: "تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي أمر طبيعي، وكذلك الأمر بالنسبة لهاري كين ولوكا مودريتش، الجميع لا يزال يعاني من الإجهاد بسبب المشاركة في كأس العالم، وعدم الحصول على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد".



وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 8 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

