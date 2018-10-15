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فن

شريف رمزى : توقعت تعاطف الجمهور مع شخصيتى فى نصيبى وقسمتك

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الفنان شريف رمزى أنه يواصل التحضيرات لفيلم سينمائى جديد يقوم بكتابته ورشة من الشباب ، ومن المقرر أن تبدأ فى التحضيرات خلال الفترة القادمة ، بعد أن اطمأن على رود الأفعال حول مسلسله الجديد " نصيبى وقسمتك".

وأكد " رمزى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان لم يكن قلقاُ من ردود لافعال حول شخصية عمر ، والذى جسدها ضمن أحداث حكاية "أحمد ياعمر " ، التى عرضت كواحدة من فصول مسلسل " نصيبى وقسمتك " .

وتابع " رمزى " قائلًا : توقعت ان يتعاطف المشاهد مع الشخصية , فكل شخصية فالعمل لديها منطق فى تبرير ما تفعله , لان الأدوار من لحم ودم وليست شخصيات سينمائية يتم تصنيفها كطيب أوشرير .

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