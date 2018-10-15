شريف رمزى : توقعت تعاطف الجمهور مع شخصيتى فى نصيبى وقسمتك

أكد الفنان شريف رمزى أنه يواصل التحضيرات لفيلم سينمائى جديد يقوم بكتابته ورشة من الشباب ، ومن المقرر أن تبدأ فى التحضيرات خلال الفترة القادمة ، بعد أن اطمأن على رود الأفعال حول مسلسله الجديد " نصيبى وقسمتك".



وأكد " رمزى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان لم يكن قلقاُ من ردود لافعال حول شخصية عمر ، والذى جسدها ضمن أحداث حكاية "أحمد ياعمر " ، التى عرضت كواحدة من فصول مسلسل " نصيبى وقسمتك " .



وتابع " رمزى " قائلًا : توقعت ان يتعاطف المشاهد مع الشخصية , فكل شخصية فالعمل لديها منطق فى تبرير ما تفعله , لان الأدوار من لحم ودم وليست شخصيات سينمائية يتم تصنيفها كطيب أوشرير .