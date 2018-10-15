مريض بشرم الشيخ يستغيث بالرئيس السيسي: صرفت كل ما أملك واحتاج زرع كبد

استغاث الحاج سيد العمدة صاحب محل بالسوق القديم بشرم الشيخ، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري لقرائه، بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل علاجه وزرع كبد له قبل أن يموت، مشيرا إلى أنه صرف كل ما يملك فى العلاج من فيروس سى ولم يعد يملك شيئا.



وقال العمدة إنه كمواطن له حق على الدولة فى العلاج وزرع كبد له وشكى العمدة من المعاناة التي عاشها في معهد الكبد بالمنوفية حيث أنه كان يبات أمام المستشفى هو وأسرته طلبا للعلاج وإجراء التحاليل.



وكشف العمدة أنه طرق كل أبواب المسئولين من وزراء ونواب الشعب ولم تحل مشكلة علاجه وهو الآن على وشك الموت بعد أن باع كل مايملك من أجل العلاج.



وناشد العمدة الرئيس عبد الفتاح السيسي علاجه على نفقة الدولة قبل أن يموت، قائلا: "لم يعد لى أمل إلا زرع الكبد لكي أعيش".



وقال العمدة إنه كان دائما محبا لوطنه يدعم الأمن والاستقرار فى بلده مؤيدا للرئيس عبد الفتاح السيسى ومن عشاقه شارك فى ثورة 30 يونيو من رواد شرم الشيخ الأوائل.



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