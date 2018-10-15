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منوعات

نورهان الدمرداش فتاة مصرية تجمع بين الطابع النوبي والثقافة الكورية.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
اشرف العمدة
أبهرت فتاة نوبية كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تركيبة مختلفة تجمع بين التراث النوبي والثقافة الكورية التى بدأت التأثر بها منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

نورهان الدمرداش فتاة من أبوسمبل تخرجت من كلية السياحة والفنادق لتشق طريقها إلى الإرشاد السياحي، ونظرا لاهتمامها البالغ بالثقافة الكورية فإنها عملت على دراسة وتعلم اللغة الكورية حتى تمكنت من التفوق على منافسيها في احد المسابقات الخاصة بالمحادثة باللغة الكورية والتي شاركت فيها بموضوع عنوانه "أصوات من الماضي".

وأرادت نورهان أن تتعرف كل فتاة تعشق الثقافة الكورية عن طريقها كيفية العيش في كوريا ولذلك سعت إلى العمل بإحدى صحفها الحكومية، من خلال إرسالها منشور عبر موقع فيس بوك للصحيفة سردت من خلاله روايتها مرفقا بعدة صور لها بالزي النوبي في كوريا.

في البداية عرفت نورهان نفسها قائلة: "أنا نورهان محمد الدمرداش من قرية أبوسمبل، خريجة كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان قسم إرشاد سياحي، بشتغل مرشدة سياحية وصحفية في الموقع الإخباري الرئيسي للحكومة الكورية".

وأوضحت: "اهتمامي بالثقافة الكورية بدأ سنة 2011 ودرست اللغة الكورية لمدة سنتين من سنة 2016 ودخلت مسابقة المحادثات باللغة الكورية 2018 بموضوع اسمه (أصوات من الماضي) و كان بيتكلم عن الموسيقى والأغاني التقليدية الكورية وبالفعل يوم المسابقة 31 مايو فزت بالمركز الأول وحصلت على شهادة ورحلة لكوريا الجنوبية لمدة 8 أيام.. الفائزين على مستوى العالم 140 شخصا من 52 دولة.. كل دولة على حسب عدد المراكز الثقافية فيها".

واستكملت الفتاة النوبية: "مصر فيها مركز ثقافي واحد عشان كدة فائز واحد.. لكن على سبيل المثال الهند كان في 3 أشخاص من 3 مراكز ثقافية مختلفة، طبعًا من شهر 5 لحد السفر في شهر 10 بدأت احضر انا رايحة أعمل ايه في كوريا، بعتولنا أبليكيشن طالبين لبس بلادنا اللي بيمثلها و طبعًا اول حاجة جت في بالي كان (الجرجار: زي نوبي).. للأسف فكرة ان المصريين بيلبسوا فرعوني كانت مسيطرة عشان كدة في حفل الملابس التقليدية اضطريت البس فرعوني زي ما طلبوا مني.. لكن أنا مش جايبة الجرجار عشان مالبسهوش.. اخترت اليوم اللي هانروح نزور فيه القصر الملكي وبالفعل لبست الجرجار".

وأعربت نورهان عن شعورها بالاختلاف: "كنت مرتبكة جدًا لأني الوحيدة اللي لابسة لبس مختلف ومحدش طلب مني دة لكن كنت مصرة اني لازم اعمل سيشن بالجرجار في القصر.. من أول لحظة نزلت فيها من الباص نظرات الكوريين و همساتهم كانت مفرحاني جدا.. سمعاهم بيقولوا "جميلة.. بصوا الحلق دة.. دي أجنبية" كنت مكسوفة لكن الارتباك قل لما مالقيتش انتقاد سلبي.. من مصر كنت محضرة في شنطتي هدايا فرعونية كتير جدا وكنت رايحة كوريا ناوية أنشط السياحة وأعكس انطباع حلو عن مصر..".

وعن تنشيط السياحة حرصت نورهان على التحلي بعدة صفات لكي تجذب الجميع للتعامل مع المصريين، وحددتها في التالي: "أولا بالذوق في التعامل و الابتسامة العريضة.. ثانيًا بالكرم واني لما اديهم الهدايا أشرح شوية كلام عن مصر وأنها جميلة جدا ومليانة آثار وجوها في الكريسماس تحفة.. استغربت لما لقيت السياح الأجانب زوار القصر كمان بيتصوروا معايا مش بس الكوريين.. وحبيت أن مش بس الكوريين اللي عرفوا عن مصر لكن جنسيات تانية كمان".

وكانت نورهان خلال هذه الرحلة الأكثر إيجابية بين الحضور معبرة عن ذلك: "كانت أجمل تجرية وأحسن قرار أخدته اني ماتكسفش وانزل بالجرجار حتى لو محدش لابس مختلف غيري.. واخر يوم في الرحلة كانت حفلة ختام وأخدت شهادة على المشاركة الإيجابية خلال الرحلة".

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