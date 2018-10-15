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رياضة

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:29 م
أجيرى
أجيرى
عمرو الحلوانى - نور عادل
أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن مباراة غدٍ بين منتخبي مصر وسوازيلاند مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات ولا يستطيع أن يجزم بأنها محسومة لصالح أحد طرفيها .

أضاف أجيري خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أنه بالطبع يهدف إلى الفوز بالمباراة ولكنه يضع في اعتباره أيضا أن المنافس لديه الهدف نفسه خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره ، مشيرا الي أنه كانت لديه مشكلة في الشوط الثاني في مباراة الجمعة الماضي أدت إلى هبوط المستوى سيحاول تلافيها خلال مباراة الغد.

وعن غياب محمد صلاح قال أجيري أن صلاح لاعب عالمي ومهم جدا لأي فريق يلعب له ، وبالتأكيد يحدث فارق مع منتخب مصر ، وسنفتقده بطبيعة الحال ، إلا أنه في الوقت نفسه يثق في قدرات جميع لاعبيه وواثق أنهم سيقدمون آداء طيبا ويحققوا الهدف الذي جئنا من أجله.

وحول الفوزين الكبيرين اللذين حققهما المنتخب في المباراتين اللتين قادهما فيه قال : لكل مباراة معطياتها ، واتعامل معها وفق هذه المعطيات لأحقق الفوز ، وبالتأكيد عندما ألتقي بتونس سيكون التعامل مختلفا من أجل تحقيق الفوز عليها لفارق المستوى الفني بينها وبين كل من النيجر وسوازيلاند.

وعن اهتمامه بالناحية النفسية في تعامله مع اللاعبين أجاب أنه يهتم بهذا الجانب مع كل من يتعاملون معه من أجهزة معاونة ولاعبين بكل تأكيد لأنه يتعامل مع بشر يكمن بداخلهم طاقات هائلة يعمل على إخراج أقصى درجة منها ليحقق بهم ما جاء من أجله.

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