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حوادث

تأجيل محاكمة ١٤٨ متهما فى قضية شغب سمالوط لجلسة 4 نوفمبر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
أجلت اليوم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم محاكمة 148 متهما إلى جلسة الرابعة من دور نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في القضية المتهم فيها 148 شخصا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بمركز سمالوط بينهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين عن 61 متهما من إجمالي المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في مارس 2015 إلى المحاكمة الجنائية وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على أحداث الشغب والعنف والتحريض على تخريب منشآت عامة والانتماء إلى جمعة الإخوان المحظورة وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة.

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