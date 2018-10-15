ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أوكرانيا تؤيد نظام العقوبات الأوروبي الجديد لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، إن بلاده مستعدة للتعاون في إطار عمل نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية وانتشارها.

وأضاف كليمكين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين- أن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنى نظاما جديدا للتدابير التقييدية التي تتيح فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أيضا ضرورة التعاون في مكافحة التهديدات الأخرى، معربا عن استعداد أوكرانيا للتعاون مع الاتحاد.

وذكر البيان الذي أصدره المجلس، أن الاتحاد الأوروبي أصبح قادرا على فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان بغض النظر عن جنسياتهم أو موقعهم.

ترشيحاتنا

رمزي: مطار سفنكس مجهز لاستقبال الطائرات متوسطة الحجم..فيديو

زوجة تشكو: اكتشفت أن زوجي نصاب فهل أطلب الطلاق؟.. وعلي جمعة يرد

ماذا قدم لاعبو شمال أفريقيا للأهلي والزمالك ليتمسك القطبان بقرار معاملتهم كمصريين

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

فريق التحقيق السعودي التركي يبدأ مهمته في اسطنبول بشأن خاشقجي

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

شاهد..نساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

نسرين أمين فى إطلالة حيوية خلال أحدث جلسة تصوير

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟