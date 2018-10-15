أوكرانيا تؤيد نظام العقوبات الأوروبي الجديد لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، إن بلاده مستعدة للتعاون في إطار عمل نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية وانتشارها.



وأضاف كليمكين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين- أن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنى نظاما جديدا للتدابير التقييدية التي تتيح فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.



وأشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أيضا ضرورة التعاون في مكافحة التهديدات الأخرى، معربا عن استعداد أوكرانيا للتعاون مع الاتحاد.



وذكر البيان الذي أصدره المجلس، أن الاتحاد الأوروبي أصبح قادرا على فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان بغض النظر عن جنسياتهم أو موقعهم.



