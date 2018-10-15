محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير طريق المطار.. فيديو وصور

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بطريق المطار بداية من مدخل مطار أسوان الدولى وحتى الخزان غرب بطول 10 كم، وذلك استكمالًا لجهود المحافظة لاستقبال الموسم السياحي الجديد.



طالب محافظ أسوان مسئولى المطار بإجراء أعمال التطوير والتجميل والتشجير والدهانات لمدخل المطار سواء للأسوار أو المبانى الخدمية.



ووجه المحافظ إلى تقليم الأشجار واستغلال المساحات الفضاء فى وضع لافتات ترحيب، وذلك بهدف إضفاء الشكل الجمالى المطلوب وإعطاء الرؤية الجمالية والحضارية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وإزالة أى تراكمات أو مخلفات على جانبى الطريق.



وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أن مطار أسوان الدولى يمثل نقطة البداية لاستقبال السائحين والزائرين من ضيوف المحافظة، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل أمام ميدان المسلة، حيث وجه رئيس مدينة أسوان بسرعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الجدارية ووضع اللمسات الجمالية لها على أن يتم إنهائها خلال أسبوع، مع استكمال أعمال التكاسى على الجانب الآخر المواجه لها لمنع زحف الرمال على الطريق الرئيسى، علاوة على إزالة فروع الأشجار الجافة بها واستبدالها بشتلات جديدة، فضلًا عن تأمين وعدم ترك الأسلاك الكهربائية العارية خارج أعمدة الإنارة للحفاظ على سلامة المارة من أى أخطار.

