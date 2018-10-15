اليابان ونيوزيلندا تتفقان على مراقبة تصرفات كوريا الشمالية غير القانونية

اتفقت اليابان ونيوزيلندا ،اليوم الاثنين ، على استمرار التعاون في قضايا الأمن الإقليمي، خاصة المراقبة البحرية لعمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة التي تقوم بها كوريا الشمالية.



ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عن وزير خارجيتها تارو كونو - خلال محادثاته في ويلينجتون مع نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز- قوله "إن البلدين أكدا مجددا تعاونهما لتحقيق النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ولا رجعة فيه".



وأضاف كونو أن مواجهة عمليات النقل بين السفن التي تقوم بها كوريا الشمالية أمر مهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن شكره لنيوزيلندا لاستمرار دعمها في هذه المسألة.



من جانبه، أكد بيترز أن بلاده ستواصل تعاونها مع اليابان في قضية العسكرة الصينية لبحر الصين الجنوبي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



كانت نيوزيلندا وأستراليا قد أعلنتا الشهر الماضي أنهما تنقلان طائرات جوية لليابان للمساعدة في الجهود المبذولة لمراقبة العمليات غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية لنقل البضائع بين السفن.



ويُشار إلى أن كوريا الشمالية تقوم بعمليات النقل التي تشمل مواد مثل النفط المكرر بهدف التهرب من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها بعد قيامها بسلسلة من الاختبارات النووية والباليستية.



كما التقى وزير الخارجية الياباني مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وأعرب عن رغبة طوكيو في تعزيز العلاقات مع ويلينجتون، واتفق الجانبان على العمل معا إذ ستدخل اتفاقية للتجارة الحرة بين اليابان ونيوزيلندا وتسع دول أخرى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

