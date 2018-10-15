5 ملايين جنيه متحصلات الضريبة العقارية بمقر لاظوغلى



وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية عن وجود اقبال من جانب الممولين الخاضعين للضريبة فى آخر يوم للسداد بدون غرامة



وفى سياق متصل أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن العمل مستمر بمأموريات الضرائب حتى الساعة التاسعة مساءً وذلك لتجنب تزاحم المواطنين وتسهيل العمل عليهم نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.



وأشارت "سامية حسين"، إلى أن وزارة المالية حددت مهلة لسداد الضريبة العقارية حتى اليوم لمن يملكون عقارات بقيمة أعلى من 2 مليون جنيه، لافتًة إلى أنه ليس هناك نية لمد هذه المدة لأنه قد تم مدها أكثر من مرة.



وأوضحت "رئيسة مصلحة الضرائب العقارية" إلى أن غرامات المخالفين عن سداد الضرائب يحددها البنك المركزى على حسب مدة المخالفة ويزيد عليها 2%،منوهًة إلى أنه إذا كان الممول عليه ضرائب عام 2018 فقط فيمكنه سداد 50% قبل 15 أكتوبر ثم الـ50% الأخرى حتى 30 ديسمبر.

بلغت قيمة المتحصلات والرسوم التى تم سدادها من جانب الممولين الخاضعين للضريبة العقارية بمقر الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى فى أخر يوم بدون غرامة 5 ملايين جنيه.