ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
دشن رواد موقع "تويتر" في مصر هاشتاج جديد، "#مصر_معاكي_ياسعوديه"، مواصلين من خلاله تضامنهم مع السعودية، وأكدوا من خلال الهاشتاج ثقتهم في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي، التضامن المصري مع دولة السعودية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال هاشتاج #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد والذي تصدر موقع "تويتر".

وأعلن رواد "تويتر" من خلال الهاشتاجات تضامنهم مع قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مواجهة الحملة التي يشنها أعداء دولته ضد بلاده، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

ترشيحاتنا

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية في وكر بطريق سوهاج قبل تنفيذ عمليات عدائية.. صور

بوتين يأمر بتوقيع اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر

آخر كلام.. اللاعبون العرب أجانب في الدوري الممتاز

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

دبلوماسي:العملية الشاملة بسيناء تؤكد تناغم أجهزة الدولة فى مكافحة الإرهاب..فيديو

عصابتان تستوليان على 2000 طن بترول خام ويبيعونه بـ 5 ملايين جنيه عقب تكريره..صور

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

إسلام كاد يفقد نور عينيه بسبب مدرس ألعاب بأسيوط .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟