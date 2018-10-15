مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

دشن رواد موقع "تويتر" في مصر هاشتاج جديد، "#مصر_معاكي_ياسعوديه"، مواصلين من خلاله تضامنهم مع السعودية، وأكدوا من خلال الهاشتاج ثقتهم في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.



وتستمر لليوم الثاني على التوالي، التضامن المصري مع دولة السعودية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال هاشتاج #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد والذي تصدر موقع "تويتر".



وأعلن رواد "تويتر" من خلال الهاشتاجات تضامنهم مع قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مواجهة الحملة التي يشنها أعداء دولته ضد بلاده، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.