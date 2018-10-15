مصطفى عسل يشيد بمجلس الأهلي بعد إنجاز الأرجنتين

وصل مصطفى عسل، لاعب اسكواش النادي الأهلي، فجر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة استمرت ما يقرب من 30 ساعة عائدًا من الأرجنتين بعد المشاركة كسفير في الدورة الأوليمبية للشباب والحصول على المركز الأول؛ تمهيدا لإدراج لعبة الاسكواش ضمن المنافسات الرسمية في الألعاب الأولمبية .





وفور وصوله، وجه «عسل» الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبديا سعادته بالإنجاز الذي حققه في بروفة المشاركة في دور الألعاب الأولمبية للشباب، مشيدا بدعم الأهلي على المستويين المادي والمعنوي، ووقوف الجميع خلفه داخل النادي، بدءا من مجلس الإدارة ومسئولي النشاط الرياضي ومرورا بكافة المدربين في قطاع السكواش، وعلى رأسهم ناصر زهران رئيس قطاع الاسكواش.



