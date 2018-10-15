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رياضة

مصطفى عسل يشيد بمجلس الأهلي بعد إنجاز الأرجنتين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وصل مصطفى عسل، لاعب اسكواش النادي الأهلي، فجر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة استمرت ما يقرب من 30 ساعة عائدًا من الأرجنتين بعد المشاركة كسفير في الدورة الأوليمبية للشباب والحصول على المركز الأول؛ تمهيدا لإدراج لعبة الاسكواش ضمن المنافسات الرسمية في الألعاب الأولمبية.

وفور وصوله، وجه «عسل» الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبديا سعادته بالإنجاز الذي حققه في بروفة المشاركة في دور الألعاب الأولمبية للشباب، مشيدا بدعم الأهلي على المستويين المادي والمعنوي، ووقوف الجميع خلفه داخل النادي، بدءا من مجلس الإدارة ومسئولي النشاط الرياضي ومرورا بكافة المدربين في قطاع السكواش، وعلى رأسهم ناصر زهران رئيس قطاع الاسكواش.

وأضاف أنه كان في غاية السعادة عند اختياره لتمثيل مصر وإفريقيا في بروفة المشاركة في الدورة الأولمبية للشباب بجانب لاعبة أخرى، حيث تم اختيار لاعب ولاعبة من كل قارة كسفراء، وأقيمت بينهم منافسة قوية حصل خلالها عسل على المركز الأول، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول لاختياره اجتهد كثيرا؛ من أجل حصد لقب الدورة ويكون الأول للنادي الأهلي ومصر في البروفة المبدئية للعبة الاسكواش التي أقيمت على هامش الدورة الأولمبية للشباب خطوة مبدئية؛ تمهيدا لإدراج اللعبة بشكل رسمي في الأولمبياد.

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