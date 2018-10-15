الري تطالب بإجراء دراسة لمعرفة إمكانية إنشاء طرق وممرات ملاحية بـ نهر النيل

أكدت الدكتورة تهانى سليط مدير وحدة إدارة مشروع الممر الملاحى فيكتوريا – الإسكندرية والمنسق الإقليمى له ووكيل وزارة الموارد المائية والري للتعاون الخارجى، ضرورة إجراء دراسة حول نهر النيل من الجانب الملاحي للتعرف على مدي إمكانية إنشاء طرق وممرات في مجري النهر.



وقالت "سليط" في كلمتها خلال الجلسة الفنية لمناقشة مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن المشروع تمت الموافقة عليه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مظلة النيباد وبمساعدة الكوميسا.



وأضافت مدير وحدة إدارة مشروع الممر الملاحى فيكتوريا، أن المشروع يعد أحد المشروعات الإقليمية التى تستهدف ربط دول حوض النيل لتدعيم حركة التجارة البينية والسياحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود"، مشيرة إلى أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع بعد الحصول على منحة بنك التمويل الإفريقي للمشروع.