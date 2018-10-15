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أخبار البلد

القومي للتنمية الزراعية يطالب بتعويض المتضررين من تقاوي الطماطم المصابة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:05 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس
جمال صلاح الدين
طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بإجبار الشركة المستوردة لتقاوي الطماطم صنف «023» على تعويض المزارعين الذين تضرروا من تقاوي الطماطم المصابة بالفيروس والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي تسببت في ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لأول مرة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تسعى مصر إلى زيادة صادراتها إلى الخارج.. جاءت تلك الأزمة التى قضت على آلاف الأفدنة من محصول الطماطم لتجبرنا على الاستيراد من الخارج.

وشدد السعيطي، على ضرورة التزام أجهزة الدولة بواجباتها تجاه التأكد من صلاحية أي تقاوي مستوردة للزراعة في البيئة المصرية، وإخضاعها للزراعة التجريبية قبل اعتماد قرار استيرادها لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أرزاق المزارعين المصريين.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت في بيان لها إصابة جميع الحقول التي تمت معاينتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق(TYLCV)، وأوصت بوقف استيراد هجين (023F1) طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف.

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