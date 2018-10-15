ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عياد: خطة لإنقاذ النقل السياحي من عثرته وتعديل التشريعات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال نادر عياد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن قطاع النقل السياحي يمر بأزمة كبيرة منذ سنوات، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه لم ينل حظه من المناقشات والتحركات خلال الفترة الماضية، موضحا أن حجم الاستثمار في النقل السياحي يفوق العديد من المجالات السياحية الأخرى ما يتطلب طرح حلول قصيرة المدى لمعالجة مشاكله.

وأضاف عياد في تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة القادم، مطالب فورا بالعمل على استصدار قرار بالإعفاء الجمركي لسيارات الترخيص السياحي، ما يساعد على تسهيل حركة تجارة الأتوبيسات والليموزين، ويدعم خطط الشركات في تجديد أسطولها وتطوير العمل، علاوة على ضرورة السماح بترخيص الأتوبيسات موديلات الخمس سنوات السابقة مع وضع اشتراطات أمان وسلامة والتأكيد على عمل الصيانة اللازمة مثلما هو الحال في باقي المقاصد السياحية المنافسة التي تجرى تجديد للسيارات الكبيرة في تركيا وتستخدمها في الرحلات الداخلية.

ولفت نائب رئيس الغرفة السابق، إلى أن النقل السياحي يعتبر واجهة السياحة في أي مقصد، حيث يعتبر أول مستقبل للسائح من المطار ومرافقه في كل جولاته، ما يعكس صورة الدولة الحضارية ومدى قدرتها على توفير سبل الراحة للسائح خلال أجازته، داعيا مجلس إدارة الغرفة ووزارة السياحة ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للتكاتف خلال الفترة المقبلة والنهوض بقطاع النقل ومعاونة المستثمرين على تحديث الأسطول وفقا لخطة ممنهجة أعدها عياد بمعاونة الخبراء المختصين سيتم تقديمها في المرحلة المقبلة.

وأكد على ضرورة تكرار النجاح الذي حققته لجنة الطيران بغرفة السياحة، في أزمة خطابات الضمان التي كانت تودع لصالح المنظمة الدولية للطيران "الأياتا" والتي باتت كابوسا منتهيا، بعدما نجحت اللجنة بالمجلس السابق، بالتعاون مع لجنة الطيران والسياحة الدولية والمنظمة وخبراء الطيران والسياحة بمصر، في إزالة كافة المعوقات أمام انضمام الشركات للمنظمة الدولية، وبدون خطابات ضمان، حتى تم إنهاء التعاقد مع شركة تأمين جديدة، وحدثت مساواة بين الشركات الكبيرة والصغيرة كما تمت إتاحة فرص العمل بالتساوي أمام جموع الشركات حتى تتمكن من العمل برحلات الحج والعمرة، حيث يشترط للتعاقد مع الوكلاء السعوديين أن تكون الشركة عضوا بالأياتا.

ترشيحاتنا

شاهد.. سائق يعتدي على خادم يهودي في نيويورك.. ويردد: الله

الاتحاد العربي يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

إسلام كاد يفقد نور عينيه بسبب مدرس ألعاب بأسيوط .. فيديو وصور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

السجن لفتاة صينية سخرت من النشيد الوطني

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

بريطانيا تعلن عن صندوق بـ 12 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاح التعليمي في مصر

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو
عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيفوز بولاية ثانية في هذه الحالة.. فيديو
درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟