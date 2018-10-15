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محافظات

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:49 م
بورسعيد تتزين لاستقبال
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء
كتب محمد الغزاوى
رفعت بورسعيد حالة الاستنفار على كافة المستويات الأمنية و التنفيذية بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاستقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أول زيارة رسمية للباسلة عقب توليه رئاسة الوزراء يرافقه وزراء التنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار.

ودخلت الأحياء بجميع أنحاء المحافظة سباق مع الزمن مع اقتراب وصول ركب رئيس الوزراء قادم من محافظة الدقهلية لرفع كفاءة وتزيين الشوارع الرئيسية في خط سير الزيارة على مدار مساء اليوم وغدا. 

ونشرت الإدارة العامة لمرور بورسعيد العلامات الإرشادية في شوارع المحافظة وحرصت على الإشراف على دهان البلدورات والمطبات الصناعية في خط سير الركب و محيط الديوان العام للمحافظة. 

ونشرت ادارة ديوان عام المحافظة الإعلام و البيارق في مداخل ديوان مكتب المحافظ، والمقرر استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه به عقب وصوله كما سيشهد اجتماع بالنواب وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية مساء اليوم. 

ومن المنتظر أن يتفقد رئيس الوزراء غدا عدد من المشروعات على أرض شرق بورسعيد للوقوف على حجم الأعمال بها وكذا أنفاق بورسعيد ومستشفى بورسعيد العام وسوق السمك الجديد و مدرسة القناة الاعدادية بنات وغيرها من المنشآت العامة والجديدة داخل المحافظة. 

وتعد الزيارة اول زيارة رسمية للدكتور مدبولى لمحافظة بورسعيد والتي زارها كثيرا كوزير للإسكان ونائب لرئيس الوزراء .
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور
بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

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