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أخبار البلد

السفارة الألمانية ومعهد جوتة يطلقان مسابقة المياه في ألمانيا ومصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:10 م
المسابقة الفنية برعاية
المسابقة الفنية برعاية السفارة الألمانية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن تنظيم مسابقة «المياه في ألمانيا ومصر»، في إطار فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» الذي يأتي بشعار «كل نقطة مهمة».

وكشفت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر» أنه تم تنظيم مسابقة فنية بعنوان «المياه في ألمانيا ومصر» بالتعاون مع الوكالة المركزية للمدارس الألمانية في الخارج (zfA) ومعهد جوته.

ويتم تنظيم المسابقة بين المدارس المنضوية تحت مبادرة المدارس شركاء المستقبل (PASCH) بمصر، شاركت بها أكثر من 10 مدارس بأكثر من 250 عملًا فنيًا.
السفارة الألمانية ومعهد جوتة يطلقان مسابقة المياه في ألمانيا ومصر
السفارة الألمانية ومعهد جوتة يطلقان مسابقة المياه في ألمانيا ومصر
السفارة الألمانية ومعهد جوتة يطلقان مسابقة المياه في ألمانيا ومصر
السفارة الألمانية ومعهد جوتة يطلقان مسابقة المياه في ألمانيا ومصر

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