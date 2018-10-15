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رياضة

وزير الشباب يهنئ أحمد الجندي بذهبية الخماسي في أولمبياد الشباب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
ريهام بكير

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث لفوزه بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تًقام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.

وحصل الجندي على الميدالية الذهبية بعد احتلاله المركز الأول في منافسات الرجال للخماسي الحديث بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن ليحصد ثاني ميدالية ذهبية لمصر في البطولة برصيد نقاط 1179 نقطة.

وكانت سلمى أيمن عبد المقصود قد توجت بذهبية السيدات بعد أن حصدت أول ميدالية مصرية في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث وهي أيضا أول ميدالية ذهبية في هذه الدو

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