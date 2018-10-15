التضامن توقع بروتوكول تعاون لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال بلا مأوى.. غدا



ووفقًا للبروتوكول الموقع سيلتزم برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتحقق من أن الطفل المحول يقع ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج وإن لم يكن يتم التعامل معه من قبل الدفاع الاجتماعي، كما سيتم التنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لإيداع الأطفال طبقًا لحالاتهم بدور الرعاية التابعة للوزارة ويقوم خط نجدة الطفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.



توقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وعزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر فرع القليوبية صباح الغد بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء.يأتي البروتوكول في إطار التعاون بين الجهات الموقعة على حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين الجهات الثلاث حيث ينص البروتوكول على تخصيص دار الملاحظة بنين بمحافظة القليوبية لتعد كمأوى امن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة مع توفير خدمات إعادة التأهيل لهن لإعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية والتأكد من مساهماتهن الفعالة في المجتمع حيث سيتم توفير المسكن الآمن والملبس والطعام والمساعدة الطبية والنفسية والتعليمية والاجتماعية وتقديم المشورة والمساعدة القانونية وذلك في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.كما سيشهد الغد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة ممثلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمجلس من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا مأوى، وسعيًا من الطرفين في إطار وضع تعاون ثنائي لمواجهة قضايا الأطفال بلا مأوى باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي المصري حيث سيتم تنفيذ البروتوكول في المحافظات نطاق برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط.