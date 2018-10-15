نوال الزغبى تواسى فارس كرم بهذه الكلمات

نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "توتير"، والد الفنان اللبنانى فارس كرم.





وغردت " الزغبى" قائلة : "العمر إلك فارس.. الله يرحم والدك ويصبركن وتكون خاتمة أحزانكن يا رب.. نفسو بالسما".



يذكر أن نوال الزغبى تربطها علاقة صداقة بفارس كرم ، خاصة ان الطرفين يقوم شركة روتانا بإنتاج أعمالهم الغنائية.



وكان آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي هي أغنية "برج الحمل" ، والتى طرحتها باللهجة الخليجية مؤخرًا.