ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نوال الزغبى تواسى فارس كرم بهذه الكلمات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
أحمد البهى
نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "توتير"، والد الفنان اللبنانى فارس كرم.


وغردت " الزغبى" قائلة : "العمر إلك فارس.. الله يرحم والدك ويصبركن وتكون خاتمة أحزانكن يا رب.. نفسو بالسما".

يذكر أن نوال الزغبى تربطها علاقة صداقة بفارس كرم ، خاصة ان الطرفين يقوم شركة روتانا بإنتاج أعمالهم الغنائية.

وكان آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي هي أغنية "برج الحمل" ، والتى طرحتها باللهجة الخليجية مؤخرًا.

ترشيحاتنا

مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

سقوط طائرة عسكرية سعودية في تبوك وأنباء عن وفاة طاقمها

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

ضبط عاطل يرتدى ملابس نسائية قبل سرقة منازل وخطف أطفال بالسادات..صور

شاهد.. سائق يعتدي على خادم يهودي في نيويورك.. ويردد: الله

أول تعليق من أجيرى على غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وسوازيلاند

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

نصب على 7 عمال في 1.8 مليون جنيه فاختطفوا والده.. تفاصيل مثيرة

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا ولم أبرم صفقات للإفراج عن القس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو
عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيفوز بولاية ثانية في هذه الحالة.. فيديو
درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟