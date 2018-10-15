مستشار المفتي يوضح حكمة القصص في القرآن.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن فائدة القصص القرآني فى تثبيت فؤاد النبي لقوله تعالى (كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) كمن يرى عملا دراميا مصورا وممثلا يثبت فى الذهن بشكل جيد وفترة طويلة.



وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن القصص القرآنية تطمئن قلب العبد المؤمن وكذلك يعرف ويرى بقلبه ما فعله الأنبياء السابقين والأمم السابقة من العظات الجميلة.



كما يمكن الاستفادة من القصص القرآني لأهل الاقتصاد من خلال دراسة المعالجة الاقتصادية كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مثلًا، أو اقتصاد قارون الجامع بين العلم والكفر كاقتصاد العولمة الحديث مثلًا، وإدارة بعض الأنبياء لشؤون الناس، إضافة إلى مهمة النبوة، ولهم في قصة سيدنا سليمان عليه السلام المثل الأعلى، وكيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن بسيط من أن يجعل كل جزيرة العرب تحت لوائه قال تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} .

