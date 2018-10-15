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أهالي الإسماعيلية يزرعون شجرة داخل بالوعة صرف صحي لتحذير السائقين من السقوط بها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
انجي هيبة
لم يجد قاطنو منطقة الكاكولا بمحافظة الإسماعيلية، حلا لتحذير سائقي السيارات لتفادي السقوط في بالوعة صرف صحي بوسط الطريق الرئيسي، سوي زرع شجرة داخل الحفرة.

وكان نشطاء تداولوا صورا لشجرة داخل بلاعة صرف صحي بوسط طريق عمومي، وسط انتقادات وسخرية من إهمال مسئولي الأحياء خاصة وأن السبب هو تكرار سرقة غطاء البلاعة.ّ

واستنكر الأهالي انتشار لصوص الخردة والذين يستقلون تروسيكلات لحمل مسروقاتهم من عدادات وأعمدة نارية وبوابات وقطع حديدية بالكباري.

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أهالي الإسماعيلية يزرعون شجرة داخل بالوعة صرف صحي لتحذير السائقين من السقوط بها
أهالي الإسماعيلية يزرعون شجرة داخل بالوعة صرف صحي لتحذير السائقين من السقوط بها

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