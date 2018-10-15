فاطمة محمد علي.. من بلاد السعادة لـ الطوق والأسورة

على الرغم من مشاركتها فى مسرحية "حدث فى بلاد السعادة " الا أن الفنانة فاطمة محمد علي، قررت عرض مسرحية " الطوق والاسورة " على مسرح الطليعة خلال الفترة المقبلة.



المسرحية تدور أحداثها في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، وأضاف أن العرض يقدم كما هو مع بعض التغييرات لمواكبة الأحداث الحالية.



"الطوق والأسورة" عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، بطولة الفنانين "فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي"، ديكور: محيي فهمي، أزياء : نعيمة عجمي، رؤية موسيقية ؛ جمال رشاد، نحت :أسامة عبد المنعم.

