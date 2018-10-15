أستاذ شريعة: الصحف الصفراء وراء انتشار الشائعات

أكد الدكتور السيد مرجان أستاذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور ان هناك الكثير من الصحف السلبية والصفراء تتولى إصدار الشائعات وترويجها متجاهلين ما يسمى بميثاق الشرف الإعلامي، والذى يجب أن يلتزم به كل من يعمل في مهنة الصحافة والإعلام مؤكدا على ضرورة بث روح الانتماء لهذا الوطن من خلال الوسائل المختلفة مع تعريف الشباب بأمجاد حضارتهم ونشر روح الوطنية في جموع الشباب ومحاولة التقريب بينهم وبين فئات الشعب المختلفة، للنهوض بالوطن.



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجمع إعلام دمنهور، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات والفتن فى ميزان الشريعة والقانون"، بقاعة كلية الشريعة والقانون بدمنهور بمشاركة الدكتور محمد النشار وكيل الكلية، بحضور عدد ةبير من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.



وشدد مرجان على أهمية دور الأسرة في رعاية الأبناء وغرس القيم الصحيحة لديهم ومتابعتهم بصفة مستمرة حتى لا يقعوا فريسة للأفكار المضللة، وبين دور المرأة في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى بعض الأساليب لمواجهة الشائعات والتصدي لهاومنها ضرورة أن يسلط الإعلام الضوء على الجوانب الإيجابية في المجتمع لتشجيع المواطنين على العطاء والبذل وعدم الاقتصار على الجوانب السلبية والتي تبث روح اليأس في المجتمع مع تحرى المعلومات الصادقة وعدم الاستهانة بأي رأى أو فكر.



وأوضح مرجان أهمية الدور الحيوى للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر والكنيسة في توعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف ومخاطر الشائعات في هدم الأمة والعمل على نشر القيم المعتدلة بين الشباب، وأيضا دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الأجيال القادمة وتحصينهم ضد الأفكار الخاطئة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير حولهم.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد النشار وكيل الكلية وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أن الشائعات لها أناس لهم أغراض معينة من وراء انتشارها مثل انتشار الشائعات بعد ثورة يناير والتي كان الغرض منها زعزعة الأمن داخل البلاد ومنها التأثير السلبى على نفوس الأفراد، والعمل على نشر الاضطراب والفتنة بين أفراد المجتمع، وترسيخ مبدأ عدم الثقة من أفراد المجتمع في قياداتهم



وأشار الانتشار السريع للشائعات فى المجتمع الساذج لأنهم يصدقون الشائعات يتداولونها فيما بينهم دون التحقق من مصدرها أو مدى صحتها لافتا الى ان المجتمع الواعي لا ينقل الشائعات و يسعى إلى تحقيق التنمية.